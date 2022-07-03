شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات العنكبوت تنخفض ويحقق 50 ألف جنيه فقط ليلة الجمعة في شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت إيرادات فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، حيث سجل 52,564 ألف جنيه ليلة أمس الجمعة في شباك التذاكر، لتصل إيراداته حتى الآن إلى 36 مليونًا و200 ألف جنيه، وذلك منذ انطلاق عرضه فى السينمات، حيث انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر الماضى.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب شقيقه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.