شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة مروة ناجى تكشف عن تجهيز 3 أغانى سنجل الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة مروة ناجى، إنها تجهز لحفل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية يوم الأحد المقبل، وحفلة آخرى يوم 22 الشهر الجارى في أوبرا الإسكندرية، متابعة: محتارة مش عارف اختار أيه ولا أيه.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج التاسعة مع الإعلامية شافكى المنيرى: بجهز 3 أغانى سنجل الفترة القادمة، وأنا لسه مخلصة ذكرى وردة في أوبرا دمنهور، وحفلة وردة في الإسكندرية كانت التذاكر خلصت وما فيش أماكن للناس، وفى أوبرا دمنهور برضه خلصت التذاكر، وما حبيتش أكرر وردة تانى وأخدت راحة شوية.

وغنت خلال الحلقة مجموعة من الأغانى الوطنية مثل مصر التي في خاطرى، ويا حبيبتى يا مصر، كما غنت يا رايحين للنبى الغالى، ولولا الملامة يا هوا.