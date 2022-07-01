نسف للشائعات وغناء على الهواء.. آمال ماهر تطمئن الجمهور وتحكى معاناتها مع كورونا (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - فى أحدث ظهور لها ينسف شائعات اختفائها، عقب ظهورها فى فيديو خاص نشره ”الخليج 365” وطمأنت فيه الجمهور عليها، ردت المطربة آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية على قناة دى أم سى على المشككين فى عودتها وعلى مزاعم اللجان الإلكترونية حول اختفائها.



آمال ماهر تطمئن الجمهور وتحكى معاناتها مع كورونا

وداعبت ماهر الإعلامى رامى رضوان عندما سألها "هو ده أنت؟" قائلة: "أنت شايف إيه.. والله أنا"، وقدمت اعتذارا للجمهور: "كنت فى حالة سيئة وتعبانة جدا وكورونا تعبانى بشكل كبير".

وحكت معاناتها مع كورونا: "شفت كورونا بكل حالاتها صداع وضيق نفس وسخونية وجربت كل متحورات كورونا وخفّيت بفضل دعاء الجمهور".

طلب الإعلامى رامى رضوان، مقدم برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، من المطربة آمال ماهر، الغناء حتى يتأكد الجمهور أنها هي قائلا: غنى لنا لحسن يقولون مش هي.

فيما ردت المطربة آمال ماهر، خلال البرنامج: وعد أول ما أخف أظهر في البرنامج.

وغنت آمال ماهر، لمصر في ذكرى ثورة 30 يونيو أغنيتها الشهيرة "طوبة فوق طوبة".