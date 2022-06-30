روبي وإثارة الجدل.. “نمت ننة” أغنية جديدة تتصدر مؤشرات البحث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة المصرية روبي، أغنيتها الجديدة لصيف 2022 بعنوان “نمت ننة”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر توما، وصورتها مع المخرج خالد مختار، في أحد الأماكن الشعبية بمدينة القاهرة.

وفور طرح الأغنية، أشعلت روبي مواقع التواصل بعدما تصدر اسمها مؤشرات البحث، حيث هاجم البعض اسم الأغنية، بينما أكد آخرون أن “الترند” سيجري خلف روبي نفسها بعد الفيديو كليب.

وروجت روبي لأغنية “نمت ننة” عبر حسابها الرسمي في موقع انستغرام، إذ نشرت مقطع قصير من الكليب، وعلقت بكلمات من الأغنية قائلة: “نمت ننه طب والحب اللي بينا؟ تقدروا دلوقتى تشوفوا أغنيتي الجديدة نمت ننه”.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع الأغنية، ومنهم هنا الزاهد ومي جلال وهبة السيسي ونسرين أمين ونهى عابدين، إذ حقق الفيديو أكثر من 350 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من صدوره.

وكانت روبي قد فاجأت الجمهور في العام الماضي، بعودتها إلى الساحة الفنية بعد أكثر من 10 سنوات غياب، وذلك من خلال أغنية “حتى تانية” التي حصدت أكثر من 175 مليون مشاهدة. وطرحت بعدها أغنية بعنوان “قلبي بلاستيك”، وحازت الأغنية تفاعلاً سريعاً من الجمهور فور طرحها، كما حظيت بنسبة استماع بالآلاف في اللحظات الأولى من طرحها، وأيضاً أغنية أخرى بعنوان “هشك بشك”، لكن تم حذف الأغنية من موقع “يوتيوب”، على الرغم من تحقيقها مشاهدات عالية في الساعات الأولى من نشرها، كما لم يذكر الموقع أي أسباب لحذف الأغنية.

يذكر أن روبي احتلت صدارة قائمة منصة أنغامي للموسيقى الرقمية للأغنيات الأكثر استماعًا في مصر بشهر يونيو من العام الماضي. وبحسب القائمة احتلّت أغنية روبي “حتة تانية” المرتبة الأولى.

كما تصدرت روبي إيرادات موسم أفلام عيد الفطر بتعاونها الأول مع النجم أحمد حلمي في فيلم “واحد تاني” الذي حقق حتى اللحظة 61 مليون جنيه، ويشاركهما البطولة سيد رجب، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، أحمد مالك، محمد التاجي، محمود حافظ، نور إيهاب، عمرو وهبة، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وتحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

و شاركت روبي في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، ببطولة مسلسل رانيا وسكينة بالمشاركة مع مي عمر في أول تعاون بينهن، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم أحمد خالد صالح ومحمد رضوان وصبا الرافعي ومراد مكرم وسليمان عيد وعمر الشناوي ونبيل نور الدين ومحمد أوتاكا وأحمد كرارة، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، واخراج شرين عادل.