للمرّة الثانية.. رجل يقتحم منزل أريانا غراندي في عيد ميلادها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتقل أهارون براون للمرة الثانية بعدما اقتحم منزل المغنية أريانا غراندي في عيد ميلادها التاسع والعشرين، مخالفاً قرار الحماية الذي سبق وأصدرته المحكمة.

أهارون براون، إسم مرعبٌ تردد صداه على مسمع المغنية الأميركية أريانا غراندي طيلة الأشهر العشرة الماضية. واقتحم الرّجل منزلها في لوس أنجلس للمرّة الأولى في شهر أيلول (سبتمبر)، وبحوزته سكين كبير قبل أن يعاود الكرّة، ولكن هذه المرة في منزل مونتيسيتو.

واقتحم براون منزل غراندي، يوم الأحد، غير مكترث بقرار الحماية الذي سبق وأصدره القاضي بحقّه.

ويزعم أن المغنية لم تكن في المنزل لحظة الاقتحام، إلا أن جرس الإنذار الأمني انطلق فحضرت الشرطة إلى المكان واعتقلت براون.

وتجدر الإشارة إلى أن الرّجل اقتحم منزل غراندي العام الماضي بطريقة مرعبة، وكان مسلّحاً حينها بسكين كبير. ولم يتوقّف الرجل عن التهديد، حتى أنه هدد رجال أمن المغنية بالقتل.

وألقي القبض عليه في المرة الأولى بتهمة التهديد باتخاذ إجراءات جنائية، وأصدر القاضي الذي ينظر في القضية قراراً يمنع الرجل من الاقتراب من غراندي لمدة 5 سنوات.

ويشار إلى أن براون محتجز حالياً بتهمة المطاردة والسّطو بهدف السّرقة وإتلاف خطوط الكهرباء وانتهاك أمر المحكمة وعرقلة سير العدالة، إلا أن إدانته لم تثبت بعد.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المغنية للاستهداف. ففي شهر أيار (مايو) 2020 ألقت الشرطة القبض على رجل خرق جهاز أمنها وترك لها رسالة حبّ أمام باب منزلها قبل أن يبصق على رجال الأمن محاولاً الهرب.