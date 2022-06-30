شكرا لقرائتكم خبر عن "أهل العشق" ديو غنائى جديد يجمع يلقيس فتحى وكاظم الساهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النجمة الإماراتية بلقيس فتحى أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أهل العشق" والتي تجمعها بقيصر الغناء كاظم الساهر، والأغنية من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومن ألحان فايز السعيد، ويأتى طرح الأغنية بعد انتظار خمس سنوات منذ تنفيذها بين بلقيس وكاظم، وتقول كلمات الأغنية:

ياللي من اسبابك اهل العشـق منـدمْره.. شرقـاوي الزين، لا غربي ولا حدرى

‎الـغــيم والـورد والأشـواق والـقـمره..لو قلت باتروح، قالت يالـغـلا بدرى

شـفايفـك حـمر ، ما تحـتـاج للـحُـمره.. وخْدودك مْـفـتّـحه، وعيـونها خـدري

من دونـك اللـيل ما تحـلى به السـمره.. إن كـنت ماتـدري اسـأل واحـدٍ يدرى

شراتـك القـلـب مـرهـونٍ تحـت أمـره.. لا تكون داعـي علـيه فْـ ليلة القدري أنـا زرعتـك

وكانت الفنانة بلقيس فتحى، قد حصدت جائزتين على أغنيتها الجديدة "دبلوماسى"، والتى تعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى، والتى قدمتها باللهجة المصرية، وذلك من مهرجان براغ الدولى للأفلام فى دورته التاسعة والعشرين.

وحصلت بلقيس فتحى على جائزة أفضل فيديو كليب، وكذلك جائزة أفضل أغنية، كما حصلت الأغنية على الجائزة الذهبية لأفضل مخرج من خلال المصرى على أبو طالب.

وقد طرحت بلقيس مؤخراً أغنية "العيد جاء" فى موسم عيد الفطر الماضى، على موقع "يوتيوب"، وهي الأغنية التى تعاونت فيها مع الملحن أحمد العتباني والشاعر محمد البوغة والموزع الموسيقي جيزو وقدمتها باللهجة العربية الفصحى وتم تصويرها فى جورجيا مع المخرج دان حداد.