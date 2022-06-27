رسميًا.. خطوبة ديميت أوزدمير من أوزهان كوتش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن تقدم لها بعرض زواجٍ فخم ورومانسي بالوقت ذاته، في يوم الحب الماضي، قرر المغني التركي أوزهان كوتش، والممثلة التركية ديميت أوزدمير، نقل علاقتهما إلى مستوى آخر من الرسمية، واتخاذ خطوةٍ أولى نحو زواجهما، إذ تقدم كوتش لعائلة أوزدمير، طالباً يدها.

وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت مجموعة من الصور للثنائي من منزل والد العروس، حيث أقيم حفل خطوبةٍِ عائلي، حضره أفراد عائلة ديميت وأوزهان، وبعض أصدقائهما المقربين.

واختارت أوزدمير لهذه المناسبة السعيدة فستانَيْن: الأول كان باللون الأبيض وارتدته أثناء تقديمها القهوة لخطيبها خلال مراسم طلب يدها. أما الثاني، فجاء باللون الزهري اللامع، وارتدته خلال حفل الخطوبة، وارتداء خواتم الزواج.

ولاحقاً، وخلال حفل الخطوبة العائلية الذي استمر حتى ساعات المساء، أطلت بفستانٍ أبيض قصير.

وظهرت نجمة “الطائر المبكر”، وهي ترقص بسعادةٍ مطلقة مع خطيبها المغني التركي، ومع صديقاتها أيضاً، في أكثر من مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أكدت وسائل إعلام تركية، قبل نحو شهرين، أن الممثلة الشابة ذات الـ30 عاماً، والمغني التركي صاحب الـ37 عاماً، يستعدان للجلوس على طاولة الزفاف في صيف هذا العام، بعد أن قررا عدم تأخير هذا الزواج.

وذكرت حينها صحيفة “بوستا” التركية أن النجمين تعاقدا مع مهندس معماري خاص؛ لتجديد ديكورات المنزل الذي سيعيشان فيه بعد زواجهما، حيث استأجرا منزلاً بمنطقة زكرياكوي التابعة لمدينة إسطنبول، ضمن استعداداتهما لعقد قرانهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي سيدفعان للمهندس المعماري ما قيمته 300 ألف ليرة تركية (حوالي 20 ألف دولارٍ)، بينما سيدفعان ما قيمته 40 ألف ليرة تركية (نحو 2700 دولار) كإيجارٍ للمنزل الذي سيعيشان فيه.

يُذكر أن أوزهان تقدم لخطبة ديميت يوم 14 فبراير الماضي، بالتزامن مع احتفالات يوم الحب، حيث استأجر الجناح الملكي في فندق “Six Senses Kocataş Mansions”، والذي يصل سعر الإقامة فيه بالليلة إلى 82 ألف ليرة تركية (6 آلاف دولار)، وذلك بعد علاقة عاطفية استمرت قرابة العامين.