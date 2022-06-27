هاني شاكر يوجه رسالة لآمال ماهر : ” وضحي موقفك والكرة في ملعبك “

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 03:47 مساءً - أجرى نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان ” هاني شاكر ” مداخلة هاتفية لبرنامج (مصر جديدة) مع الإعلامية ” إنجي أنور ” علق من خلالها على أزمة اختفاء الفنانة ” آمال ماهر ” مطالبا إياها بضرورة الظهور وطمانة جمهورها ومحبيها .

وأكد الفنان هاني شاكر على أن النقابة حاولت لأكثر من مرة التواصل مع آمال ماهر إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل ولم يتمكنوا من الوصول إليها لأن جميع أرقام هواتفها مغلقة وهو ما اضطرهم إلى التواصل مع أسرتها .

وتابع : ” أسرتها طمنونا إنها بخير وتمام والنقابة ليست جهة تحري، احنا بنعمل ده لو حد قدملنا شكوى رسمية .. ولو أهلها قدمولنا شكوى باختفائها احنا بدورنا بنبلغ الجهات الرسمية ” .

وأضاف : ” مش أول مرة تغلق هواتفها، أعلنت اعتزالها من قبل وقفلت تليفونها ومحدش عرف يوصلها خالص .. الكرة في ملعبها للتوضيح ” .

ووجه هاني شاكر رسالة إلى الفنانة آمال ماهر طالبها من خلالها بالظهور وتوضيح أسباب اختفائها فقال : ” من فضلك وضحي موقفك لإن البلبلة كتير والناس اللي بتتكلم في الموضوع ده كتير وده مش لمصلحة حد ابدا، لا لمصلحتك أو لمصلحة فنك ” .

وواصل نقيب المهن الموسيقية : ” طمنينا عليكي، النقابة معندهاش القدرة تعمل كل حاجة .. آمال مطالبة بتوضيح فترة الغياب وحالتها إيه وده الناس مستنياه منها الفترة اللي جاية ” .

وكانت قد تصدر إسم الفنانة آمال ماهر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية وذلك بعد تداول أنباء حول اختطافها وتعرضها للأذى وتدهور كبير في حالتها الصحية دون رد من جانبها على ذلك وسط مطالبات من الجمهور بظهورها في (لايف مباشر) للاطمئنان عليها .