شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة فى مؤتمر الموسيقيين وانسحاب هانى شاكر وحسن شاكوش بسبب سعيد الأرتيست.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دبت خناقة كبرى بين سعيد الأرتيست كبير عازفى الإيقاع وبين مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى أعدته النقابة، بسبب إعتراض الأرتيست على منح النقابة كارنيه لحسن شاكوش، حيث رد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له:"من حقه يحصل عليه بعد الإعتذار، وقال النجم هانى شاكر:"سألونى وأنا مسافر خارج مصر، ووافقت أنا وكل أعضاء النقابة".

وقالت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن هانى شاكر لم يكن موافقا على عودة شاكوش، ليصر الأرتيست على موقفه بالإعتراض على منح حسن شاكوش لكارنيه الموسيقيين.

وتبادلت الإتهامات بين الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية، مما أدى إلى تصاعد الصيحات والأصوات بينهم، لينسحب الفنان الكبير هانى شاكر من المؤتمر وهو ماجعل مطرب المهرجانات ينسحب هو الأخر.

وكان من الحضور أحمد رمضان عضو مجلس إدارة النقابة، وعدد أخر من القائمين على النقابة، ومحامى حسن شاكوش الذى جاء برفقه موكله.



الأرتيست يسأل النقيب إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الإعتذار والأخير يرد كنت مسافر (1)



الأرتيست يسأل النقيب إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الإعتذار والأخير يرد كنت مسافر (2)



الأرتيست يسأل النقيب إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الإعتذار والأخير يرد كنت مسافر (3)



الأرتيست يسأل النقيب إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الإعتذار والأخير يرد كنت مسافر (4)



الأرتيست يسأل النقيب إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الإعتذار والأخير يرد كنت مسافر (5)



بدء فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لإعتذار مغنى المهرجانات حسن شاكوش (1)



بدء فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لإعتذار مغنى المهرجانات حسن شاكوش (2)



بدء فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لإعتذار مغنى المهرجانات حسن شاكوش (4)



بدء فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لإعتذار مغنى المهرجانات حسن شاكوش (7)



بدء فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لإعتذار مغنى المهرجانات حسن شاكوش (8)



خناقة نقابة المهن الموسيقية (1)



خناقة نقابة المهن الموسيقية (2)