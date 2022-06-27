كاميل فاسكويز: محبطة من الافتراضات الجنسية لعلاقتها مع جوني ديب

محمد الفلاح - الإثنين 27 يونيو 2022

اصبحت كاميل فاسكويز محط انظار الكثير من الصحافة بعد أن نجحت في تمثيل الممثل جوني ديب في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد والتي خرج فيها منتصرًا و "تبرأ اسمه" بعد حقيقة أنها اقترحت ذلك. كان يعيش تحت العنف المنزلي.



و خلال المحاكمة ، كان لدى جوني ديب علاقة جيدة ومهنية حيث يتعاطفان بوضوح مع بعضهما البعض لأن المحاكمة كانت تسير في طريقهما ، وبينما كانوا يعبرون عن نوع من السعادة ، قالت وسائل الإعلام على الفور أن هناك شيئًا ما بينهما يلمح كما لو كانت مشاركة رومانسية.

أجرت مجلة People Magazine مقابلة مع كاميل وهذا ما قالته ، "أعتقد أنه يأتي مع كون المرأة تقوم بعملها فقط"

وتابعت: "إنه أمر مخيب للآمال أن بعض المنافذ التي عملت معها نوعًا ما أو قالت إن تفاعلاتي مع جوني - وهو صديق وأنا أعرفه ومثلته منذ أربع سنوات ونصف الآن - أن تفاعلاتي كانت بأي شكل من الأشكال غير مناسب أو غير احترافي. هذا أمر مخيب للآمال ".

كان هذا خطأ واضحًا ، أولاً لأن ألفاريز كانت تتصرف دائمًا بشكل احترافي لأن ديب كانت عميلها ، وثانيًا كانت على علاقة جدية مع رجل آخر.

وأضافت: "أنا أهتم بشدة بعملائي ، ومن الواضح أننا أصبحنا مقربين". "لكن عندما أقول نحن ، أعني الفريق بأكمله ، وبالطبع هذا يشمل جوني. وأنا كوبي وكولومبي . أنا ملموس. ماذا تريدني أن أقول؟ أنا أعانق الجميع. وأنا لا تخجل من ذلك ".

من الواضح جدًا أنه في وسائل الإعلام حيث يتم اتخاذ القرارات التحريرية من وجهة نظر كارهة للنساء ومتحيزة جنسيًا ، يتم دائمًا إساءة تفسير الحد الأدنى من التعبير عن الصداقة والرعاية لمجرد المرور.