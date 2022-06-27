شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم الإعلامى إمام عمر فى دورته الـ38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة تكريم الإعلامى إمام عمر في الدورة الـ 38 المزمع إقامتها في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وكشف الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان أن تكريم الإعلامي إمام عمر سيكون خلال حفل الافتتاح يوم 5 أكتوبر المقبل، بقاعة الاحتفالات الكبري بمكتبة الإسكندرية، بحضور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والفنان الكبير محمود حميدة الذي تحمل الدورة الجديدة اسمه تقديرا لعطائه السينمائي، ومن المقرر تقديم كتاب عنه يروى أهم محطاته الفنية وسيقدمه الناقد أحمد سعد الدين وسيتم توزيعه خلال الفعاليات.

ويشار إلى أن الإعلامي إمام عمر ولد عام 1942، وتخرج فى كلية الأداب قسم تاريخ جامعة القاهرة عام 1968، وبعد تخرجه بعدة سنوات التحق بالإذاعة وعمل بها عام 1973 وتحديدًا في إذاعة ركن السودان وهي وادي النيل حاليا، كما قام بتقديم عدة برامج من أشهرها "ضحكات على الهواء" و"الميكروفون الفائز" و"ليالي السودان".

كما انتقل للعمل بإذاعة الشرق الأوسط عام 1975 وعمل كمذيع للمنوعات وقدم برنامج "سهرة محطات فضائية" بمشاركة الكاتب صلاح عيسى، وقدم هناك عدة برامج إذاعية منها "ضيف على الإفطار" و"إذن نيابة" و"تسالي" و"السينما"، وتم تعينه عام 2000 كرئيس شبكة تخطيط الإنتاج الإذاعي المركزي وشارك في عدة أحداث دولية مثل مهرجان كان السينمائي في فرنسا بالإضافة إلى العديد من الأحداث المصرية والعربية مثل مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان دمشق السينمائي ومهرجان قرطاج.