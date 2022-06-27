شكرا لقرائتكم خبر عن ركين سعد: "ريفو" مليء بالرسائل وكواليسه كانت ممتعة وWatch it وفرت لنا كل حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة ركين سعد عن كواليس مسلسل "ريفو"، حيث قالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كواليس العمل كانت لطيفة وممتعة جدًا وأنا كنت بصور في الألفينات وأمير عيد وتامر هاشم في التسعينات وماكنش في مشاهد كتيرة مع بعض، بس إحنا كلنا زى عيلة واحدة كانوا بيزورونى وأنا بصور وكنت بروحلهم وهما بيصوروا وبنعطى لبعض دعم، وانبسطنا أوى لأنها كانت تجربة جميلة، وهى من أحسن التجارب اللى حبيتها واستمتعت بها لأن كل الناس اشتغلت بحب وجهد والحمد لله أن التعب كلل بالنجاح".

وعن عرض المسلسل على منصة Watch it قالت ركين سعد: "أحسن شيء حصل إن المنصة نزلت الحلقات مرة واحدة ودى حاجة جميلة جدًا لأن الناس هاتتفرج وقت ما تحب سواء الحلقات ورا بعضها أو أي وقت يحبونه، بالإضافة أن الشغل مع المنصة بيدينا وقت أكتر نحضر وناخد راحتنا أكتر فبالتالى الشغل بيطلع مستواه عالى".

وتابعت ركين سعد: "أنا بوجه تحية كبيرة لـ Watch it لأنهم بجد وفروا لنا كل حاجة محتاجينها عشان نعمل المسلسل في أحسن شكل، بالإضافة للدعم المعنوى من خلال زياراتهم للوكيشن وأكننا عيلة واحدة ودى حاجة بتخلى الواحد يشتغل بحب أكتر".

وعن رسالة مسلسل "ريفو" قالت ركين سعد: "المسلسل به رسائل كثيرة غير النوستاليجا والبساطة اللى موجودة أيام زمان ودلوقتى مبقتش موجودة، انا عن نفسى فكرة الأحلام والطموح وان الانسان يتبع حلمه ويحقق طموحه ويكون شخص مختلف وفنان دى حاجة حلوة، والحاجة التانية ليا شخصيا انى أكون بقدم رحلة مريم دى وأنى أوضح لما البنت تمر بتجربة زى دى ايه بيحصل، ده غير فكرة البحث عن الذات".

مسلسل "ريفو" مكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى اسماعيل، وتدور القصة حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.