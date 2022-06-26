شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عبد المنعم وحمزة العيلى يعرضان "الجميلة والوحش" يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة مروة عبد المنعم والفنان حمزة العيلى، لعرض مسرحيتهما "الجميلة والوحش" الجمعة 1 يوليو المقبل، فى تمام الساعة 8 مساء، على أحد مسارح التجمع الخامس، والمسرحية من تأليف وإخراج محسن رزق، موسيقى وألحان هيثم الخميسي، إشعار عادل سلامة.

"الجميلة والوحش" تدور فى إطار خيالى عندما يتحول أحد الأمراء إلى وحش دميم على يد ساحرة رفض أن يضيفها فى قلعته، ولم تكتف بتحويله وإنما حولت كل عاملى القصر من الخدم إلى أدوات منزلية على أن يعودوا لحالتهم الطبيعية إذا ما تعلم الأمير كيف يحِب، وعلى الجانب الآخر فتاة، كانت تعانى من الوحدة وعدم تفهم أهل القرية البسيطة لأحلامها وطموحاتها، ويلتقى الوحش بها عندما تذهب للقصر لتحرير والدها المحتجز من قبل الوحش، وهنا تقوم بتحرير والدها مقابل أن تحتجز مكانه.

ويوما فيوم تكتشف أن الوحش يملك قلبا طيبا رغم ملامحه البشعة، فبعد أن أنقذها من الذئاب عند محاولتها الهرب تغيرت طباعه بشأنها، وأصبح أكثر مودة من ذى قبل إلى أن حررها وتركها تعود لأبيها، وهكذا يعود الوحش إلى صورته الطبيعية بعد أن عرف الحب الذى لم يكن يعرفه من قبل.