نوال الكويتية تعتذر بعد إلغاء حفلها في موسم جدة بسبب تعرضها لوعكة صحية

كتب امير فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 05:43 صباحاً - عتذرت الفنانة نوال الكويتية من جمنهورها بسبب إلغاء حفلها في موسم جدة الذي كان من المقرر إقامته يوم 1 يوليو المقبل.

ووجهت نوال الكويتية اعتذارا لجمهورها بعد إلغاء الحفل كاشفة عن مرورها بوعكة صحية خفيفة.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “جمهوري الحبيب أعتذر منكم لعدم قدرتي على إِقامة حفل جدّة بسبب وعكة صحّية خفيفة أمر بهِا، وأرجو تقبّل اِعتذاري واشوفكم على خير وعلى حب”.