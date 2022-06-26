لُقبت بـ أم كلثوم الجيل الجديد؛ وإقترن اسمها بالشائعات وتصدرت قوائم الأكثر بحثًا في الفترة الأخيرة.. ركز في الملامح لتعرف هذه الفنانة!

كتب امير فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 03:50 صباحاً - إنتشرت عبر العديد من الصفحات الفنّية، صورة نادرة لفنانة مصرية شهيرة جدًا وهي طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام على الأكثر، وقيل أنها، فنانة مصرية مشهورة أثارت الجدل الواسع عبر منصّات السوشيال ميديا في الأيام القليلة الماضية.

وذلك بعد اختفائها لأكثر من عام مع مطالبات واسعة من قبل جمهورها بضرورة ظهورها للتأكد من صحتها وأنها بخير، لذلك أصدر جمهورها هاشتاغ يحمل اسمها وتم نشره على نطاق واسع.

إنها المطربة المصرية آمال ماهر التي فاجأت جمهورها ومتابعيها في وقت سابق وقامت بنشر صوره نادرة لها وهو صغيرة بأول عمرها في مرحلة الطفولة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

ولدت آمال ماهر في العاصمة المصرية القاهرة عام 1985 ميلادي، وتبلغ من العمر 37 عامًا، بدأت الغناء منذ أن كانت طفلة صغيرة وذلك عندما تم اكتشافها في إحدى الحفلات الغنائية، تركت الدراسة من أجل التفرغ للفن والتحقت بمعهد الموسيقى العربية، أما بداية انطلاقتها الفعلية كانت في مسلسل (أم كلثوم) وكان لممارستها الغناء وخاصة المواويل والأغاني القديمة سبب أساسي في شهرتها.

وقد اشتهرت آمال ماهر بترديد أغاني أم كلثوم، وكان لغنائها الأغاني القديمة والمواويل سببًا كبيرًا في شهرتها، ثم بدأت الخروج من عباءة الأغاني القديمة عام 2006 وكانت أول أغنية لها هي أغنية “فيه إيه”. غنت في أعمال (مسلسل صاحب السعادة[2014] مسلسل ليه لأ؟![2020] مسلسل قضية رأي عام[2007] مسلسل في أيد أمينة[2008] فيلم خيانة مشروعة[2006]).

وتعد المطربه آمال ماهر القاسم المشترك في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية المهمة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة. تمتلك صوتًا استثنائيًا يؤدي جميع المقامات استحقت به لقب “ملكة الغناء”. واكتشفها أستاذ الموسيقى “محمد المليجي” الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة “.

وكانت فاجئت الفنانة آمال ماهر جمهورها بصدمة اعتزالها الغناء وابتعادها تماماً عن الوسط الفني، منذ حوالي عامين لظروف خاصة وخارجة عن إرادتها، وذلك من خلال منشور لها عبر حساباتها الشخصية بمنصة التغريدات المصغرة «تويتر» و موقع

آمال ماهر وتركي آل الشيخ:

انتشرت في السنوات الأخيرة داخل الوسط الفني حول وجود علاقة وقصة حب بين رجل أعمال سعودي له منصب واسع في الدولة، ومغنية مصرية شابة، ومن هنا بدأ تداول الكثير من الأسئلة حول هوية المطربة ورجل الأعمال السعودي وتم التأكد من ذلك بعد أن طلب تركي آل الشيخ المسؤولين في النادي الأهلي إشراكها في حفل خاص بالبطولات التي أقاموها، وعندما تم سؤال المطربة حول حقيقية هذا الخبر رفضت الإفصاح عنه وأكدت للإعلام أن هذا الأمر شخصي ولا يحق للإعلام التدخل في حياتها الشخصية.

شائعات اختطاف آمال ماهر:

وكانت قد انتشرت مؤخرا العديد من الأنباء حول خـطف الفنانة آمال ماهر وحـبسها بأحد السجــون على الطريق الصحراوي، وتعـــرضها للتعـذيــب من قبل أحد الشخصيات المهمة، مما أثار جـــدلًا واسعًا.

وبدأ محبو آمال ماهر التفاعل مع هاشتاج أين آمال ماهر؟، وطالبوا الفنانة بالظهور في بث مباشر ليطمئنوا عليها؛ ولكن لم تعلق الفنانة آمال ماهر على هذه الضجة الواسعة حتى الآن.

نادية مصطفى تطمئن الجمهور على آمال ماهر:

من ناحية أخرى، طمأنت الفنانة المصرية نادية مصطفى الجمهور على الفنانة آمال ماهر، وذلك بعد تداول مؤخرا أنباء عن اختــطافها وتعـذيبها.

نادية مصطفى أكدت أنها تواصلت مع والدة آمال ماهر وشقيقها، والذين أكدا لها أنها بخير، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيسبوك”: “أصدقائي وحبايبي بناءً على مكالمة مني لأخو ووالدة آمال ماهر حالًا أحب أطمنكوا آمال بخير وزي الفل”.

الفنانة المصرية أضافت: “وأنا ووالدتها بنتــرجــاكوا كـــفايه نشر أخبار لا أساس لها من الصحة، وهي هتعمل لايف ڤيديو في الوقت الذي تراه مناسبًا لها”.

وكشفت نادية مصطفى، سبب صمت آمال ماهر طوال هذه الفترة على شائعات اختطافها وعدم توضيح الأمر للجمهور بنفسها، قائلة: أنا بالفعل سألت والدة آمال ليه متطلعش بنفسها لايف تطمن الجمهور عليها؟، قالتلي المرة اللي فاتت طلعت والناس بهدلتها والناس اتهموها إنها عايزة تبقى تريند، وآمال هتطلع لايف، ولكن في الوقت المناسب.

«اعتزالها قرار شخصي».. هاني شاكر يكشف تفاصيل مكالمة مع أسرة آمال ماهر:

وعلى الجانب الآخر، قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه تم التواصل مع أسرة الفنانة آمال ماهر والذين أكدوا أنها بخير ولا صحة للشائعات التي صدرت مؤخرًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنانة آمال ماهر بخير وبصحة جيدة وما يثار حول سر اختفائها كلام فارغ.

وأكد الفنان ونقيب الموسيقين هاني شاكر أن قرار آمال ماهر بالاعتزال قرار شخصي وحاولنا إثناءها عنه، متابعا أنه لا يعرف لماذا ظهرت تلك الشائعات في الفترة الحالية وهو أمر مرفوض تماما.

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