الارشيف / فن ومشاهير

بهاء سلطان يفتتح حفله فى موسم جدة بـ"تعالى أدلعك" والجمهور كامل العدد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يفتتح حفله فى موسم جدة بـ"تعالى أدلعك" والجمهور كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب بهاء سلطان حفلاً غنائيًا ضخمًا، أمس الجمعة ضمن حفلات موسم جدة، وقدم باقة من أروع أغانيه، حيث افتتح الحفل بأغنيه تعالى أدلعك، كما أمتلأ الجمهور قاعة المسرح ورددوا أغانى بهاء.

وقدم سلطان عددًا كبيرًا من أغانيه الجديدة والقديمة التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والتصفيق، وقدم أغانى قوم أقف، ياترى، ليالى طويلة، الواد قلبه بيوجعه، أنا مش هندم، أنا غلطان، ياللى بايع، وغيرها من الأغاني .

 

كما قدم  بهاء سلطان حفل غنائي ضخم في عيد الفطر الماضي، بمشاركة الفنان أحمد سعد ورامي جمال والذي حقق نجاحا كبيرا.

وكان قد طرح بهاء سلطان مؤخرًا أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات ألبومه الجديد "سيجارة"، على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

Capture
 

 

بهاء سلطان
بهاء سلطان

 

بهاء
بهاء

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا