شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يفتتح حفله فى موسم جدة بـ"تعالى أدلعك" والجمهور كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب بهاء سلطان حفلاً غنائيًا ضخمًا، أمس الجمعة ضمن حفلات موسم جدة، وقدم باقة من أروع أغانيه، حيث افتتح الحفل بأغنيه تعالى أدلعك، كما أمتلأ الجمهور قاعة المسرح ورددوا أغانى بهاء.

وقدم سلطان عددًا كبيرًا من أغانيه الجديدة والقديمة التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والتصفيق، وقدم أغانى قوم أقف، ياترى، ليالى طويلة، الواد قلبه بيوجعه، أنا مش هندم، أنا غلطان، ياللى بايع، وغيرها من الأغاني .

كما قدم بهاء سلطان حفل غنائي ضخم في عيد الفطر الماضي، بمشاركة الفنان أحمد سعد ورامي جمال والذي حقق نجاحا كبيرا.

وكان قد طرح بهاء سلطان مؤخرًا أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات ألبومه الجديد "سيجارة"، على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.







بهاء سلطان