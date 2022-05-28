بفستان كشف عن تاتو أسفل ظهرها.. منى زكي تخطف الانظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان

كتب امير فتحي في السبت 28 مايو 2022 02:51 صباحاً - أطلت الفنانة المصرية منى زكي على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 75 بفستان مكشوف الظهر لفت الأنظار.

وكشف الفستان الذي اختارته منى زكي عن تاتو جديد ظهر في أسفل ظهرها ملون، لم تضح معالمه بوضوح أو التصميم، لكنه على ما يبدو بشكل دائري ملون، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا التاتو.

اختارت منى زكي فستانا من مجموعة جورج حبيقة خريف وشتاء 2023، وعدلت النجمة الشهيرة من تصميم الفستان لزيادة الاحتشام في منطقة الصدر، فكانت في عرض الأزياء مفتوحة، لكن على منى زكي تم زيادة قطعة سوداء من نفس خامة الفستان.