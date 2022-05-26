شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الفنانة فايزة كمال اليوم .. المال والبنون أبرز أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس 26 مايو ذكرى وفاة الفنانة فايزة كمال، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم منذ 8 سنوات عن عمر يناهز 52 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، بعدما قدمت العديد من الأدوار الهامة في الدراما والسينما والمسرح، حيث اشتهرت في فترة التسعينات كواحدة من جميلات الدراما التليفزيونية.

ولدت فايزة كمال عام 1962 في الكويت لأبوين مصريين يعملان هناك، وعاشت هناك أكثر من عشرين عاما، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقدّمت بالفعل في قسمي الديكور كرغبة أولى والتمثيل كرغبة ثانية، ونجحت في القسمين، استطاع أستاذها الفنان سعد أردش إقناعهما بالتمثيل كأولوية، لتتلمذ على يديه.

بدأت فايزة مشوارها الفني وهي في السنة الأولى بالمعهد بمشاركتها في مسلسل تاريخي يحمل اسم "العدل والتفاح" أمام مديحة كامل وعبد الله غيث، ثم توالت أعمالها الفنية والأدوار التي يعرضها عليها المخرجين فقدمت مع المخرج سامي محمد علي بمسلسل وتاه الطريق وظهرت في فيلم الطائرة المفقودة.



فايزة كمال

استقرت في مصر خلال فترة الثمانينات وانطقت بالمشاركة في العديد المسلسلات أبرزها "المال والبنون" الجزء الأول والذي يعد العمل الأبرز لها، كما شاركت في "الامام الغزالى"، "أم الصابرين"، "ملكة في المفنى"، "الإمام الشافعي"، "نافذة على العالم"، "أبو حنيفة النعمان"، "عصر الأئمة"، "حافة الهاوية"، "رأفت الهجان"، "سبعه وجوة للحقيقة"، "الامام الترمذي" وغيرها من المسلسلات.

وفى السينما شاركت في أفلام، "جدعان الحلمية"، "فاطمة بنت المعلمة توحة"، "وزير في الجبس"، "نوع آخر من الجنون"، "لحظة خطر"، "قسمة ونصيب"، "فردوس"، "الطقم المدهب"، "أحلام مشروعة"، "ضحية حب"، "قبل الوصول لسن الانتحار"، "بنات حارتنا"، "مدام شلاطة"، "كل شيء قبل أن ينتهي العمر"، "تحت السطح الهادي"، "آباء وأبناء"، "الطائرة المفقودة"، "الحب في غرفة الإنعاش" وغيرها من الأفلام.

تزوجت فايزة كمال من المخرج المسرحي مراد منير بعد قصة حب بينهما ورزقا بطفلين، هما يوسف وليلى، وقدمت آخر أعمالها مسلسل "الإمام الغزالي" عام 2012، والذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد رياض وميرنا وليد وطارق دسوقي وكوكبة من الفنانين.