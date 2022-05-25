مصطفى كامل يكشف تطورات حالته الصحية.. “كنت أموت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان مصطفى كامل خلال تصريحات صحافية عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد دخوله المستشفى أخيراً، بسبب إصابته بنوبة عصبية حادة.

وقال كامل: “الحمد لله أنا في البيت اللي حصل معايا بحكي لنفسي قبل ما أحكي وأحكي للناس عشان أقول لهم لا داعي لأي توتر في الحياة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الحياة مش مستاهلة جري أكتر من اللازم، أنا من الناس اللي معروف عني إني دؤوب ودايماً زوجتي تقولي كتير كده وكل أصحابي بيقولولي دايس على نفسك”.

وأضاف: “اليوم ده أنا نازل رايح للموزع باسم منير عشان ندخل أغنية “تاني يوم” بدري عشان الصيف وأنا نازل حسيت إني تعبان مراتي قالتلي خلاص ما تنزلش قولتلها لا الراجل مستنيني عشان نشتغل روحت وأنا قاعد حاسس إن دماغي مش مظبوطة خالص اشتغلت عشان مايدخلش عليا زحمة الشارع الصبح لقيت الساعة ستة وربع”.

واختتم مصطفى كامل حديثه بالقول: “وأنا راجع من عند باسم في ميدان العباسية لقيت والله لحظات سكرات موت روحي اتقبضت عيني مزغللة مش شايف العربيات كل عربية بقيت عشرين منها وكانت محاولة صعبة أجيب الموبيل من على التابلوه وكلّمت مراتي قولتلها أنا بتشاهد وبموت ابعتليي بس ابني عشان متبهدلش بقى من فوق كوبري أكتوبر وأنا جي ومدرتش بأي حاجة غير وأنا في مستشفى الصفا، عملوا رسم القلب والأشعات والتحاليل واستدعوا دكتور المخ والأعصاب قالي إني في مرحلة اسمها أزمة عصبية أسوأ بكتير من الأزمة القلبية”.