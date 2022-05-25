سعد لمجرد يحتفل بتخطى "أنت معلم " حاجز المليار مشاهدة على اليوتيوب

محمد الفلاح - الأربعاء 25 مايو 2022

احتفل النجم سعد لمجرد، بوصول أغنيته "أنت معلم" التي طرحها في 2 مايو 2015، إلى مليار مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، ونشر سعد صور و فيديو من الاحتفال عبر حسابه على إنستجرام.



تخطت أغنية "من أول دقيقة" التي جمعت بين كل من النجمة اللبنانية اليسا والنجم المغربى سعد لمجرد حاجز 70 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في أقل من 20 يومًا، بعد تصدرها التريند لفترة كبيرة، وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان رامى جمال وتوزيع أحمد إبراهيم.

كانت النجمة إليسا قد احتفلت مؤخرًا بنجاح أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، مع سعد لمجرد وتحقيقها ملايين المشاهدات، كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون و13 مليون لمن أول دقيقة ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.