شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يقدم "صباحية مباركة" ضمن موسم جدة منتصف يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان أشرف عبد الباقى مسرحية "صباحية مباركة " ضمن موسم جدة ، وذلك منتصف شهر يونيو المقبل، ولمدة 4 أيام، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى .

وكان قد كشف الفنان أوس أوس بطل المسرحية في أحد اللقاءت أنه يجسد ضمن الأحداث محقق شريف في قضية، مضيفا: "ونحاول من خلالها حل اللغز"، بينما أكد الفنان سليمان عيد أن كواليس المسرحية كلها ضحك وفيها فكرة مختلفة وعدد من المفاجآت وسط استعراضات وأغانى كثيرة.

وكشف الفنان حسام داغر إنه سعيد بالعمل مع أشرف عبدالباقى كمخرج للعمل، خاصة أن الكواليس كلها ضحك.



مسرحية صباحية مباركة