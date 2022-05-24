أحمد أبو هشيمة يُثير الشكوك حول إرتباطه بنجمة شهيرة بعد إنفصاله عن ياسمين صبري.. والأولى تؤكد الأمر على طريقتها الخاصة – شاهد!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:50 صباحاً - تداولت مواقع إعلامية وصفحات فنّية على شبكات التواصل الإجتماعي، منشورًا يفيد بمتابعة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الممثلة وعارضة الأزياء الليبية خلود المقرحي، بعد أيام قليلة على إنفصاله عن النجمة المصرية ياسمين صبري.

والمقرحي من أبرز نجمات ليبيا الشابات، وقدّمت بطولة عدد من المسلسلات الدرامية على غرار “بنت العز” و”عسل مغشوش” و”سجل”، كما شاركت في برامج عدة مثل “التجربة الليبية”.

إنفصال أبو هشيمة عن ياسمين صبري

وكانت مصادر مقرّبة من صبري وأبو هشيمة قد أكدت في تصريحات صحافية صحة الأخبار المتداولة عن انفصالهما، وأن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادَل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالودّ للآخر.

وفي أول تعليق له بعد انفصاله عن صبري، وحذفها صورهما من على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء متابعته، كتب أبو هشيمة عبر حسابه الخاص في «إنستجرام» قائلاً: “أنا لا أخسر أبداً… إما أن أربح أو أتعلّم”.

خلود المقرحي تُثير الشكوك والشائعات بعد إطلالتها «بالتايجر»

من جهتها، أطلّت النجمة الليبية خلود المقرحي بقميص تميّز بنقشة الفهد بعد أيام قليلة على اقتران اسمها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، إثر طلاقه من النجمة المصرية ياسمين صبري.

وقالت المقرحي في جلستها التصويرية: “اخبروا الحمقى أننا لآ ننافس أحدآ، فعندمآ بدانآ لم يكنّ لهم وجود أصلآ”.

وأضافت في تعليق على صورة أخرى ظهرت فيها بنقشة الفهد أيضاً: “عندمآ تنظر بقلبك لايصبح لعينيك معنى (…) تملكين وجهآ خُلقّ لِيبتسمً”.

وارتبطت نقشة الفهد بأبو هشيمة، بسبب ظهور طليقتيه الفنانتين ياسمين صبري وهيفاء وهبي بها في صور معه خلال فترة ارتباطهما به.

أبرز المعلومات عن خلود المقرحي:

تعتبر خلود المقرحي واحدة من أبرز من الوجوه الجديدة التي نالت إعجاب المشاهدين خلال السنوات الماضية. استطاعت في وقت قصير أن تثبت نفسها وتحقق انتشارًا واسعًا بعد ظهورها في أكثر من عمل تليفزيوني.

بدأت مشوارها الفني في تقديم الاسكتشات الكوميدية. كانت تشارك في الغناء والتمثيل بالمدرسة. دعمتها أسرتها لتحقيق حلمها في دخول مجال الفن. كما شاركت في بطولة عدد من المسلسلات الدرامية على غرار “بنت العز، وعسل مغشوش، وسجل”. شاركت في برنامج “التجربة الليبية”، وقدمت أداء شخصيات بمشاهد تمثيلية في الشارع، لتصدم مع الجمهور الذي لم تتوقع رد فعله.

يُعتبر مسلسل “عسل مغشوش” نقطة تحول في مسيرتها الفنّية بعد النجاح الكبير الذي حققته. أثبت أنها ممثلة قادرة على لعب جميع الأدوار بعيدًا عن الكوميديا، بعد الشخصية التي قدمتها في مسلسل “سجل” ونالت إعجاب المشاهدين.

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