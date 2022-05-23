شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد زفة المطربة بوسى على هشام ربيع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة الشعبية بوسى، بحفل زفافها منذ قليل على مصفف الشعر هشام ربيع داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، وينشر الخليج 365 صور وفيديوهات من زفة المطربة بوسى أثناء رقصها مع زوجها.

وحرص عدد من المطربين على حضور حفل الزفاف ومشاركة العروسين فرحتهما، واختار هشام ربيع والمطربة بوسى أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.

وكان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسى وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.

جدير بالذكر أن بوسى قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع اليوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.