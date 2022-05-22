شكرا لقرائتكم خبر عن ابن محمود الليثى يتعرض لأزمة صحية ووالده يطلب الدعاء ويعلق: عايش على المحاليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض ابن الممثل محمود الليثى لأزمة صحية دخل على أثرها أحد المستشفيات، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لابنه من داخل المستشفى وعلق قائلا: "أرجو الدعاء لابني بالشفاء بقاله 24 ساعة عايش على المحاليل وآسف لعدم الرد على التليفون".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود الليثى، فيلم "معالى ماما" والذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث يناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما "بشرى"، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

الفيلم بطولة بشرى ومحمود الليثى ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ"سولى"، والطفل ياسين، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.