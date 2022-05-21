كريستيانو رونالدو يغيب عن المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

سيغيب كريستيانو رونالدو عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بسبب إصابة في الفخذ، ذكرت تقارير بريطانية اليوم السبت.

ورفض يونايتد التعليق على الأمر بعد سؤال من رويترز.

ويتصدر رونالدو، الذي غاب عن مباريات في يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار بسبب مشاكل في الفخذ، قائمة هدافي يونايتد هذا الموسم برصيد 24 هدفا في جميع المسابقات.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد صاحب المركز السابع، ويحتاج إلى الفوز على بالاس ليضمن مكانه في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وستكون مباراة الأحد الأخيرة ليونايتد بقيادة رالف رانجنيك كمدرب مؤقت، مع تعيين إريك تن هاغ لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وغاب رونالدو عن مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في وقت سابق هذا الموسم بمشكلة مماثلة ، ومن المتوقع الآن أن يغيب عن الملاعب في آخر مباراة لفريقه في موسم 2021-22.

وتمتع الدولي البرتغالي بعودة رائعة إلى ”أولد ترافورد“، حيث نجح في تسجيل 24 هدفا في 38 مباراة في جميع المسابقات، بالإضافة إلى المساهمة بثلاث تمريرات حاسمة.

وسجل رونالدو 18 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما سجل ست مرات في سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا، حيث تم إقصاء فريق رانجنيك على يد أتلتيكو مدريد في دور الـ16.

وكانت هناك مجموعة من التكهنات المحيطة بمستقبل المهاجم في الأسابيع الأخيرة، مع ادعاءات بأنه قد يترك مان يونايتد هذا الصيف ، قبل عام واحد من نهاية عقده.

وسجل رونالدو الآن 142 هدفا وسجل 71 تمريرة حاسمة في 330 مباراة لمانشستر يونايتد خلال فترتيه مع النادي.

يذكر أن رونالدو عاد إلى مان يونايتد في الصيف الماضي قادما من يوفنتوس، وذلك بعد حقبة أولى استثنائية بين 2003 و2009، شهدت تحقيقه لمختلف البطولات مع الفريق.

ويتقدم مانشستر يونايتد حاليا بفارق نقطتين عن وست هام صاحب المركز السابع في الجدول.