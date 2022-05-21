بعد مرض بروس ويليس.. زوجته تؤكد تأثر حالتها العقليّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت العارضة والممثلة إيما هيمنغ، زوجة الممثل العالمي بروس ويليس، في مقابلة مع موقع “ذا بامب”، أنها تعاني بعد إصابة زوجها بالحبسة الكلامية.

وشرحت هيمنغ تفاصيل معاناتها مع الصحة العقلية بعد تشخيص إصابة زوجها نجم هوليوود بشكل من أشكال تلف الدماغ الذي يضعف التعبير اللغوي والفهم، ويصبح المرضى غير قادرين على التواصل بفعالية مع الآخرين.

وأوضحت هيمنغ أن وضع احتياجات أسرتها فوق احتياجاتها كان له “أثر سلبي”، لكنها تعلمت أن تفسح المجال لنفسها.

وأضافت أنها بدأت في تخصيص المزيد من الوقت لنفسها، موضحةً: “أخبرني أحدهم منذ وقت أنه عندما تفرط في الاهتمام بشخص ما، ينتهي بك الأمر إلى عدم الاهتمام بنفسك، وهذا حدث بالفعل في حياتي وكان له صدى حقيقي لدي”.

وتابعت: “أنا لست أماً مثالية، ولكني أعلم أن لدي بعض الاحتياجات الأساسية التي لا بد لي منها، مثل التمرين أولاً، وقبل كل شيء، أعتقد أنه من المهم أن تجد هذا الشيء الوحيد الذي يجعلك تشعر بالرضا وتبني ذاتك من خلاله”.

وأكدت أهمية الوقت بالنسبة لعائلته قائلةً: “بالنسبة لنا كعائلة، كان الأمر دائماً يتعلق بصنع الذكريات، لست متأكدة حتى من أن لدينا طقوساً أو تقاليد، نحن فقط نحب قضاء الوقت مع بعضنا البعض، ونعلم أن الوقت ثمين، وأنا لا أعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه”.

يشار إلى أنّ أسرة النجم السينمائي الأميركي بروس ويليس أعلنت منذ أشهر، في بيان، أنّ بطل سلسلة أفلام “داي هارد” سيعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض “الحبسة” الذي يسبّب في “تأثّر قدراته الإدراكيّة”.