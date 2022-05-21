سمية الألفي : ” في شهر 7 شعري سيعود للظهور مجددا “

كتب امير فتحي في السبت 21 مايو 2022 02:43 مساءً - أجرت الفنانة ” سمية الألفي ” مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc مع الإعلامي ” رامي رضوان ” كشفت من خلالها عن تطورات حالتها الصحية أثناء تلقيها لجرعات العلاج الكيماوي نتيجة إصابتها بورم سرطاني .

فطمأنت سمية الألفي محبيها وجمهورها على وضعها الصحي بأنه مستقر وأنها بحالة جيدة مشيرة إلى أن الأمور كانت صعبة في البداية لصعوبة نوع الورم المصابة به وقوته .

وتابعت : ” اضطروا يدوني علاج مكثف وكان صعب عليا اوي الحقيقة لكن عدى الحمد لله، ودلوقتي بيدوني جرعات أقل إسبوعية .. بدأ جهاز المناعة يستعيد نفسه لإن أول حاجة الكيماوي بيضربها هو جهاز المناعة ” .

وأضافت الفنانة المصرية حول استمرار برنامج العلاج ومدته قائلة : ” لسه قدامي لغاية شهر 7 .. بعد شهر 7 يبتدي بقى شعري يطلع ويرجع تاني واجيلكو بقى واطلع معاكم ” .

يذكر أن الفنانة سمية الألفي كانت قد خضعت في نهاية العام الماضي لجراحة من أجل إزالة ورم سرطاني في الثدي والغدد اللمفاوية .