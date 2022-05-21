شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم الإثارة الجديد Where the Crawdads Sing.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سونى عن فيديو ترويجى جديد لـ فيلم الدراما والإثارة الجديد Where the Crawdads Sing، الذى سيصل دور العرض بداية من يوم 15 يوليو المقبل حول العالم، وكشف الفيديو عن مجموعة مختلفة من اللقطات المشوقة للعمل.

يدور فيلم Where the Crawdads Sing الجديد حول Kya Clark ، المعروفة باسم Marsh Girl من قبل سكان بلدة باركلي كوف، الغامضة والبرية، التى تخلت عنها عائلتها، العمل يعد قصة نضج لفتاة شابة ترعرعت في مستنقعات الجنوب في الخمسينيات من القرن الماضي، وبمرور السنوات الماضية، عندما تم العثور على جثة ميتة، ومرتبطة بشكل غير مفهوم بكيا، فإن مارش جيرل هي المشتبه به الرئيسي في قضية قتله.

فيلم Where the Crawdads Sing الجديد من بطولة كل من ديزي إدجار جونز، جاريت ديلاهونت، هاريس ديكنسون، ديفيد ستراثيرن، تايلور جون سميث، إريك لادن، أهنا أورايلي، مايكل حيات، جو كريست، تشارلي تالبرت، جيسون وارنر سميث، لوك ديفيد بلوم.