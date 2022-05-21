شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرحه على إحدى المنصات.. فيديو ترويجى جديد لـ فيلم جاريد ليتو Morbius والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سونى عن فيديو ترويجى جديد لـ فيلم Morbius، الذى يدور في إطار رعب وإثارة، وطرح يوم 1 أبريل الماشى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وذلك بعد طرح العمل على إحدى المنصات العالمية.

ويدورالفيلم الجديد Morbius حول محاولة عالم كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، " جاريد ليتو"، علاج مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل من ليصبح مصاص دماء، الفيلم الجديد من إخراج دانيال اسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك شاربلس، روي توماس.

وكان قد كشف التقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter" أن الممثل الأمريكى جاريد ليتو، الذى قام بأداء شخصية الـ Joker من خلال فيلم Suicide Squad، شعر بالانزعاج، عندما قامت شركة Warner Bros، باختيار الممثل خواكين فينيكس بدلا منه لأداء الدور.

فيلم Morbius الجديد، يدور حول شخصية مارفل الأصلية، مصاص الدماء "Morbius"، من كتاب Marvel Comic Book، ومن بطولة جاريد ليتو، أدريا أرجونا، مات سميث، جاريد هاريس، جي كي سيمونز، تيريس جيبسون، تشارلي شوتويل، ريا فيند، كوري جونسون، توم فوربس، ارشي رينو، المدريجال، إبراهيم بوبولا، آدم كولينز، آدم الحجر، وفقا لمل نشر على موقع "imdb".