موقف سمير غانم من تفكير دلال عبد العزيز في الاعتزال وارتداء الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحل اليوم الجمعة 20 مايو، الذكرى الأولى لوفاة النجم الكبير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي 2021.

وبهذه المناسبة، نستعرض لكم حديث نادر للنجم سمير غانم عن النجمة دلال عبدالعزيز وحقيقة تدخله في عدولها عن ارتداء الحجاب بعد تفكيره في الزواج عليها.

وقال سمير غانم، في لقاء تليفزيوني قديم مع الإعلامية صفاء أبو السعود، متحدثا عن زوجته النجمة دلال عبدالعزيز: "جات فترة ليها كده كانت تفكر في الاعتزال وارتداء الحجاب، فقولتلها قوليلي عشان أتجوز واحدة تانية تساعدني وتشتغل معايا في البيت، وقالتلي (طاب أنا هستنى شوية)، وسيبتها براحتها".

استكمل: "لم أتدخل في عدولها عن ارتداء الحجاب، لأني مش بتدخل في المسائل الدينية دي إطلاقا، وهى أقنعت نفسها لوحدها، ودلال جواها إيمان فظيع".

وتابع: "تفكيرها في كده، جاء بعد فترة وفاة الفنانة مديحة كامل الله يرحمها، وتأثرت بيها لأنها كانت صاحبتها، وفي الفترة التي مرت بها مديحة كامل مع الحجاب، كانت إنسانة جميلة وبتقول كلام جميل، وحاجات جميلة".

وأضاف: "مديحة كامل أنا اللي جايبها من الإسكندرية أساسا، وأول ما جات تمثل جات معانا إحنا، وكانت صديقة عزيزة لدلال، ومقنعة جدا، وكانت تقعد معاكي تقنعك برأيها بسهولة جدا".

ورحلت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل 2021، عن عمر يناهز 61 عاما.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.