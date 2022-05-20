شكرا لقرائتكم خبر عن "باركوا له".. جواهر تعود بأغنية جديدة وديو مع محمود شرقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة جواهر من تصوير كليب جديد بعنوان "باركوا له"، من كلمات عنتر هلال، وألحان حسن دنيا، وتوزيع إسلام ساسو، إشراف حمادة أباصيرى، وإخراج أحمد نور، وإنتاج طارق عبد الله، كما تنوى تصوير ديوجديد مع المطرب الأسوانى محمود شرقاوى بعنوان"5 كلمات"، كلمات سيد الأسوانى، وألحان شرقاوى، وتوزيع كريم عادل.

وعاشت المطربة جواهر نشاطا فنيا خلال الفترة الماضية، حيث أحيت أكثر من حفل غنائى فى أسوان وقدمت من خلاله عددا من الأغانى المعروفة خلال مشوارها الفنى من أشهرها "على الكورنيش" و"والله بحبك موت ياحمادة" وغيرها، كما تستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عدد من الحفلات خارج مصر بعد نجاحها مؤخرا في إحياء حفلات في أمريكا ودبى وفرنسا.



جواهر ومحمود شرقاوى جواهر ومحمود شرقاوى

جواهر