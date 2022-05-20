رهف القحطاني مدافعة عن إطلالاتها الجريئة في المالديف: “حرية شخصية”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 20 مايو 2022 05:51 صباحاً - خرجت المشهورة السعودية رهف القحطاني الشهيرة بـ “وذ نكهة” عبر مقطع فيديو جديد لترد على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب إطلالاتها الجريئة التي ظهرت بها في المالديف.

وقالت “القحطاني”: أنا أوضح الأشياء اللي اتفهمت عني خطأ.. تراني انظلمت في الموضوع، أنا رايحة للمالديف سياحة مثل أي أحد.

وأضافت: كنت أصور طول اليوم.. خلوني فيني وما يخطيني وإني أنا شاربة شيء.. بالعكس هذا الشيء يزيد لي حسناتي .. إذا تبي تنتقد انتقد بس بكل أدب واحترام أنا ماهمني الكلام كله ولا الانتقادات ولا شيء.

وتابعت: انتقدني زي ما تبي ولكن لا تدخل في شرفي ما تدري.. أنت شفتني بعينك.. لا .. ليش تدخل في النيات.. شيء يقهر .. أنا ما ني عارفة زي زيكم سافرت حتى أصور يومياتي.. لابسة فستان “حرية شخصية”.

وواصلت: “ممكن أنا غلط وأنتم صح ولكن ليش تدخلوا في نيتي .. أنت عليك تنصح “خدت النصيحة كان بها ما خدت النصيحة شيء بيني وبين الله ما تدرون.. يمكن هذا الشخص ربي يهديه”.

يذكر ان رهف القحطاني ومروج الرحلي قد أثارتا جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، منذ وصولهما إلى المالديف، حيث أصبحا عرضة للهجوم والانتقادات اللاذعة بسبب الإطلالات التي يظهران بها والتصرفات التي تصدر عنهما مؤخرا.