أول لقب منذ 42 عاما.. آينتراخت فرانكفورت بطلاً للدوري الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكن آينتراخت فرانكفورت الألماني، من إحراز لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز 5-4 بركلات الترجيح على رينجرز الأسكتلندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 يوم الأربعاء، ليحقق لقبه الأوروبي الأول منذ 42 عاما.

وأنقذ كيفن تراب حارس آينتراخت ركلة الترجيح الرابعة لرينجرز التي سددها آرون رامسي، بينما سجل جميع لاعبي آينتراخت ركلاتهم، وكان آخرهم رفائيل بوري الذي سجل الركلة الحاسمة التي منحت الفريق الألماني اللقب الأوروبي.

ومنح جو أريبو التقدم لرينجرز عكس مجريات اللعب في الدقيقة 57 عندما استغل انزلاق المدافع توتا وانفرد بالمرمى ليسدد داخل الشباك.

لكن الفريق الألماني، الذي لم يخسر طيلة البطولة وكان يتطلع للقبه الأوروبي الأول منذ البطولة بمسماها القديم “كأس الاتحاد” في 1980، أدرك التعادل عبر رفائيل بوري الذي وصل إلى تمريرة فيليب كوستيتش العرضية ليضعها في المرمى في الدقيقة 70.

وبهذا اللقب سيشارك آينتراخت في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رغم احتلاله المركز 11 في الدوري الألماني.

كما سيلعب الفريق في كأس السوبر الأوروبية ضد ريال مدريد الإسباني أو ليفربول الإنجليزي.