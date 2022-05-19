توخيل يتحدث عن مستقبل أزبليكويتا وحقيقة انتقاله لبرشلونة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مايو 2022 07:17 صباحاً - منذ 35 دقيقة

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إن المفاوضات مع سيزار أزبليكويتا قائد الفريق بشأن الاستمرار مع الفريق ما زالت جارية رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة.

وربما سيصبح أزبليكويتا المدافع الثالث الذي يفقده تشيلسي بعد أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنين اللذين سيرحلان بنهاية الموسم.

ولم يستطع تشيلسي تجديد عقد اللاعبين بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش الذي عرض النادي للبيع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأبلغ توخيل موقع تشيلسي الرسمي في الإنترنت “إنه قائد (الفريق) وما زلنا نتفاوض معه، وفي وقت ما يجب أن نكون أنانيين لأننا لسنا مسؤولين عن حل مشاكل أو تلبية رغبات أندية أخرى.

“بالنظر إلى حقيقة رحيل اثنين من المدافعين الأساسيين، ففقدان أزبليكويتا لن يكون مثاليا رغم أنني أتفهم وجهة نظره”.

وينتهي عقد أزبليكويتا بنهاية الموسم الحالي لكن توخيل أشار إلى أن النادي لا يتعجل معرفة موقفه النهائي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري برصيد 70 نقطة من 36 مباراة قبل أن يستضيف ليستر سيتي اليوم الخميس.

ويقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع الجناح الأيمن أزبيليكويتا في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

و من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الإسباني أزبيليكويتا مع فريق اللبلوز في نهاية الموسم الحالي, أي في صيف عام 2022.

وكان بطل أوروبا في الموسم الماضي, يسعون في تجديد عقد لاعبهم سيزار أزبيليكويتا, خشيتاً عليه من الانتقال بشكل مجان في الموسم المقبل.