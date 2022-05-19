بعد ياسمين صبري وأبوهشيمة.. طلاق هنادي مهنا من نجل خالد صالح يجتاح السوشيال ميديا.. وأول تعليق من الفنانة بعد الخبر! – «صور»

كتب امير فتحي في الخميس 19 مايو 2022 02:51 صباحاً - ترددت مؤخرًا الكثير من الأنباء حول انفصــال الفنانة هنادي مهنا عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك لعدم ظهورهما معا في الكثير من المناسبات مؤخرًا.

يبدو أن الفنانة الشابة قررت نفي شائعة انفصالها عن زوجها نجل أحمد صالح، والتي تم تداولها بشكل كبير الفترة الماضية، خاصة بعد ظهورها في المطار بدونه لتتساءل متابعة على بوست صورتها “فين أحمد”، وهل تم الانفصال، لترد بفيديو لأحمد وهو يقضي الأجازة برفقتها في جزر المالديف وتعلق عليها ساخرة “مش فاضي” .

هنادي مهنا عبر ستوري إنستجرام

وكانت الفنانة هنادي مهنا قد كشفت عن صورة جديدة لها وهي في المطار، تستعد للسفر في إجازة بعد انتهاء موسم رمضان 2022 وعرض “مسلسل مكتوب عليا“، ويبدو أن هنادي أرادت السفر في أجازة بعيدة لتستجم بعدما بذلت مجهودا كبيرا في المسلسل هي وفريق العمل.

هنادي مهنا تثير التساؤلات حول حملها :

وكانت قد أثارت الفنانة المصرية هنادي مهنا، العديد من التساؤلات حول حقيقة حملها وذلك بسبب صورة قامت بنشرها مؤخرًا عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

هنادي مهنا، ظهرت في الصورة وهي تمسك بطنها، من كواليس مسلسل “مكتوب عليا”، وعلقت عليها قائلة: ” Baby Setto ، مكتوب عليا”.

وعلق آحد المتابعين: “أتوقع حامل حقيقي”، وقالت متابعة: مبروك انتي حامل؟ وكتب آخر: “ايه الحلاوة دي يا ستو أنا”.

مسلسل “مكتوب عليا” من بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي.

هنادي مهنا توجه رسالة إلى محمد فراج وبسنت شوقي بعد زفافهما

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة هنادي مهنا، عن مجموعة لقطات من حضورها لحفل زفاف الثنائي الفني محمد فراج وبسنت شوقي.

ونشرت هنادي مهنا ابنة الموسيقار الشهير هاني مهنا، اللقطات عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وعلقت عليها برسالة وجهتها للعروسين قالت فيها: «مبروك حبايبي ربنا يحفظكم.. ويبعد عنكم أي حاجة وحشة.. بارك الله في حياتكم الجديدة.. ونتمنى أن تكونا سعيدين سويا».

هذا وكانت هنادي مهنا من الفنانين الذين حضروا يومي الزفاف للثنائي الفني فراج وبسنت، ونشرت على مدار اليومين لقطات جديدة لها رفقة العروسين، وبعض الحضور.

هذا وكان الفنانة بسنت شوقي وزوجها الفنان محمد فراج أول جمعة من شهر مايو الجاري بليلة الحناء، حيث حضر العديد من الفنانين أبرزهم خالد كمال وهنادي مهنى ووالدتها وريهام عبد الغفور، حفل الأمس، الذي أقيم بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة الساحلية.

ونشرت بسنت العديد من الصور والفيديوهات التي شَارَكتها متابعيها على إنستجرام، ليحتفلوا معها بـ«ليلة توديع العزوبية»، حيث تميزت ليلة العروسين بارتدائهما أزياء على الطريقة اليونانية في أجواء تصوير جلسة التصوير التي خضعا لها.

وظهر في الفيديوهات التي شاركتها بسنت شوقي رقصها برفقة شقيقتها داليا والفنان الشابة هنادي مهنا، التي ارتدت فستانًا باللون الأحمر طويلًا وفضفاضًا.

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