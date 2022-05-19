الجمهور عن أحدث إطلالات ياسمين صبري: "ملاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصور من رحلتها للمحيط الهندي، وظهرت أمام طائرة وهي ترتدي فستان أبيض.

وعلقت الفنانة ياسمين صبري عبر صفحتها الخاصة بموقع "انستجرام"، بإيموجي "قلب أصفر".

واحتفى الجمهور بإطلالتها، وعلق أحد المتابعين: "ملاك"، وكتب آخر: "كلنا نحب ياسمين"، و"أنت امرأة لامعة وناجحة".

جدير بالذكر أن ياسمين صبري تعاقدت مؤخرا على مسلسل "الشادر" ويتكون من 15 حلقة، ويشاركها البطولة أشرف عبدالباقي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

وتبدأ الفنانة ياسمين صبري، تصوير دورها في فيلم "صقر المحروسة " مع الفنان أحمد عز، مطلع شهر يوليو المقبل.