شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Top Gun: Maverick لـ توم كروز فى "كان" السينمائي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم فيلم Top Gun: Maverick للنجم العالمي توم كروز، خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي، في دورته الـ75، وأعدت إدارة مهرجان كان استقبالا واحتفاءً خاصًا بتوم كروز وفريق فيلم Top Gun: Maverick بعد العرض الاستثنائي له في قصر باليه، الذي يحضره رئيس المهرجان تيري فريمو، لكن الاحتفال لن يتم، والسبب في ذلك هو سفر توم كروز إلى لندن عقب عرض Top Gun: Maverick مباشرة، لحضور احتفالات تتويج الملكة إليزابيث باليوبيل البلاتيني، ودعوته للظهور مع الأمير ويليام وكيت ميدلتون على السجادة الحمراء ليلة الخميس.



توم كروز

الفيلم تدورأحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

ويستمر المهرجان في الفترة من 17 إلى 28 مايو ، مستأنفاً تقويمه التقليدي بعد عامين من الاضطرابات الوبائية، حيث تم إلغاؤه في عام 2020 ، وانتقل العام الماضي إلى يوليو ، عندما تم عقده بموجب بروتوكولات COVID الصارمة.

وقال مدير المهرجان تييري فريمو في مؤتمر صحفي: "من التقاليد أن يكون لدينا أصدقاؤنا الأمريكيون دعونا لا ننسى أن مهرجان كان ، في عامي 1939 و 1946 ، تم بناؤه بشكل مشترك ، واشتركت في ابتكاره فرنسا وهوليوود"، سيتواجد الممثل فورست ويتاكر لتسلم السعفة الذهبية الفخرية للمهرجان عن إنجازاته مدى الحياة.

سيحتفل ديفيد كروننبرج بعودته إلى أفلام الرعب مع " rimes of the Future " ، بمشاركة فيجو مورتنسن وكريستين ستيوارت وليا سيدو.

ستشهد فعاليات المهرجان عروض هامة من آسيا على الرغم من غياب الصين ، لكن سيكون هناك تواجد كوري مع ابطال "Squid Game" كما يعرض فيلمه الجديد "Hunt".

وبدأ المهرجان أمس بفيلم الزومبي "Final Cut" للمخرج الفرنسي ميشيل هازانافيسيوس ، الذي غير العنوانه والذي كان Z, like Z بعدما أصبح رمزz مرتبطا بالحرب في أوكرانيا.

كما منع المهرجان وفوداً روسية رسمية من حضور الحدث ، لكنه سيقدم فيلم "زوجة تشايكوفسكي" للمخرج الروسي المنفي كيريل سيريبنيكوف ، الذي تحدث بصراحة عن الحرب.

كما سيعرض فيلم "ماريوبوليس 2" للمخرج الليتواني مانتاس كفيدارافيسيوس ، 45 عاما ، الذي قُتل في ماريوبول ، المدينة الأوكرانية التي تعرضت لقصف شديد من قبل القوات الروسية ، قبل نحو شهر أثناء عمله في الفيلم، وخطيبته حنا بيلوبروفا ، هي التي أنهت المشروع ، ليعرض في المهرجان.

ويوجد فيلم أوكراني آخر بعنوان "Butterfly Vision" ، وهو قصة امرأة أوكرانية عادت إلى بلدها بعد أن تم القبض عليها ثم أطلق سراحها في تبادل سجناء.