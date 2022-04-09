هند القحطاني تحرج عبدالرحمن المطيري: “والله ما اخدك لو قامت القيامة” !.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 9 أبريل 2022 08:43 صباحاً - أحرجت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني مواطنها المشهور عبدالرحمن المطيري حيث اكدت انها غير معجبة به ولا تفكر في الارتباط به حتى لو “قامت القيامة”، حسب تعبيرها.

وعلقت هند القحطاني على مقابلة عبدالرحمن المطيري الاخير في برنامج “مراحل” بالقول “يوم اللي قال له هند القحطاني الابتسامة شقت وجهه من الاذن للاذن والله لو قامت القيامة اني ما خذيتك ولا فكرت فيك”.

وتابعت “يعني انا جاية هنا ابحث عن الاستقلالية والحرية وتبغوني ارتبط بواحد مثل عبدالرحمن المطيري”.

وكان ” الإعلامي علي العلياني ” قد وجه سؤالاً لعبدالرحمن المطيري قائلاً ” كثير من المشاهير يطقون عليك ، مثلا الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم ومودل آش السعودية ، طقوا عليك وكانتا تمتدحان بك ، وش السالفة ، التي أدت لوقوع خلاف بينهما ؟”.. فأجابه قائلاً :” السالفة يعرفوها الناس “.

وأضاف المطيري :” السالفة عند الجميع ، بس يمكن السبب أن صفات الرجل الذي ترغب بها المرأة موجودة بعبدالرحمن .. ومن هذه الصفات أني رجل لا يقع في المعيب “.

وخلال الحلقة خيّر علي العلياني ، عبدالرحمن المطيري ، أن يختار الأجمل بين “بدور وآش و هند القحطاني ، فقال المطيري :” ما بليق بها السؤال ابدأً .. نعم بالجميع أنا من النوع الذي يتعب بالسناب على الأفكار النوعية والمحتوى والمبادرات لا أٌريد أن أصل للمنزلق هذا .. خلني على محتواي وعلى الكٌتب “.

وتابع :” المشهورة التي تتابعني أتابعها فقط ، ما أتذكر أن في واحدة شدتني أتابعها ، وكثير يتابعني ما أتابعه لأني ما شوفه ، لكن الذي أراه يتابعني أتابعه ، وأنا بالسناب عايش يوميات وإعلانات فقط”.