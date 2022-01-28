تكريم نجوم عالميين و لبنانيين وعرب في السعودية!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

شهدت المملكة العربية السعودية حفلا كبيرا في الرياض، كُرّمت فيه مجموعة من نجوم العالم الغربي والعربي بمناسبة أطلق عليها joy awards . أقيمت هذه الإحتفالية الكبيرة ضمن فعاليات ” موسم الرياض” الذي ترعاه هيئة الترفيه.

بدأ الحفل عند الساعة السابعة والنصف حيث مشى على السجادة البنفسجية كل المدعويين الذين حضروا من مختلف الدول العربية. وكان لافتا أن عددا من النجوم كان حاضرا ولم يحصل على جائزة وهذه نقطة تحسب لهذا المهرجان. إذ اعتاد معظم الفنانين الذين يحضرون مثل هذه المهرجانات مثل ” الموركس دور” و” بياف” ان يكتفوا بالحصول على جائزتهم ثم يغادرون الصالة رغم علمهم المسبق أنهم الفائزون فهم يضعون شروطا لحضورهم فإذا لم يكسبوا يعتذرون. بينما في joy awards اختلف الوضع وكان عدد الحاضرين كبيرا جدا وتحديدا أولئك الذين وصلوا إلى التصفيات النهائية الذين صفقوا لكل فائز بروح رياضية.

وقد كرم مجموعة من النجوم ومنهم نانسي عجرم التي حصلت على جائزة ” الأغنية المفضلة” “سلامات” وفازت أصالة بجائزة ” المطربة المفضلة” وماجد المهندس نال ” المطرب المفضل” وكارمن بصيبص ” الممثلة المفضلة” عن الفيلم المصري ” العارف” عن فئة الأفلام السينمائية ، والمنتج جمال سنان عن “المسلسل المفضل” ” كف دفوف”.

كما كُرّم الراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز بتقديم درع تكريمي لابنتيهما دنيا وأيمي سمير غانم اللتين تأثرتا جدا أثناء مشاهدتهما للتقرير الذي أعد عن والديهما.

أما الحدث الأكبر فكان تكريم النجم العالمي جون ترافولتا عن مسيرته الطويلة وأيضا كان للنجم الهندي سلمان خان جائزة تكريمية. كما كان مميزا صعود عدد من النجوم على خشبة المسرح وتقديم جوائز لزملائهم، مثل عمرو يوسف وحسن الرداد ونادين نسيب نجيم وليلى علوي ونيللي كريم وقصي خولي ومعتصم النهار وغيرهم. كما قدم الحفلة الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني ولاعب الكرة السعودي ياسر القحطاني. لكن للأسف، بإجماع الكل، أخفقا في ملء المسرح وكان حضورهما باهتا. إذا كان حفل joy awards الذي غنى على خشبته محمد عبده، هاني شاكر، كاظم الساهر، أحلام، إليسا، نانسي عجرم، أصالة وماجد المهندس عملا فخما نظم بطريقة فائقة الدقة منذ دخول الضيوف على السجادة البنفسجية وصولا إلى الديكورات واللوحات الراقصة التي رافقت المطربين أثناء وصلات النجوم. ترى هل تتعظ المهرجانات الأخرى من الحرفية اللافتة في الحضور والتنظيم؟