“مع أم ضدّ”.. نوال الزغبي تستشير جمهورها حول دخولها مجال التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، استشارت النجمة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها حول خوضها تجربة التمثيل لأوّل مرّة خلال مسيرتها الفنية.

وسألت نوال الزغبي المتابعين على “تويتر”: “مين مع ومين ضدّ إنّي مثِّل؟”.

وكانت نوال الزغبي قد تلقت العديد من العروض التمثيلية طوال مشوارها الفني، إلّا أنها لم توافق على أي من هذه العروض، ولم تقدم على خطوة التمثيل حتى اليوم.

واختلفت آراء الجمهور حول خوض نوال تجربة التمثيل، ولكن قسماً كبيراً من متابعي النجمة الذهبية أبدوا رغبتهم في مشاهدتها بعمل تمثيلي خاصةً أنها قدّمت فيديو كليبات عديدة أظهرت عن قدرات تمثيلية عالية في شخصيتها الفنية.

يذكر أن نوال أصدرت في الأيام الماضية أغنية “قلبي على قلبو” كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي. وتُعد هذه الأغنية الرابعة في ميني ألبوم يحمل اسم “عكس الطبيعة”، وأصدرته نوال مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

كما طرحت منذ شهر تقريبًا أغنية أخرى بعنوان “نقطة انتهى”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية تعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.