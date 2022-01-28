أصالة بتفوّق جديد.. الفنانة المفضلة في Joy Awards

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصلت النجمة السورية أصالة نصري على جائزة “الفنانة المفضلة” في حفل Joy Awards الذي أقيم يوم أمس الخميس على هامش فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

أصالة التي تفوقّت على زميلاتها المرشحات معها على الجائزة أحلام وإليسا ونانسي عجرم، استلمت الجائزة بحضور الفنانات الثلاث، وقالت عندما تسلمت الجائزة “مثلاً بعطي الجائزة لزوجي لأنه اهتم فيي وكان لي أب وأخ وحبيب”.

كما شاركت أصالة مع ماجد المهندس بفقرة غنائية جمعتهما على المسرح.

وسرقت أصالة نصري الأنظار بإطلالتها خلال دخولها على السجادة الحمراء مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وبعد التقاط عدد من الصور للثنائي، قامت أصالة بتقبيل زوجها أما الجميع، الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة أصالة مع زوجها، ووصفها أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالرائعة.

بينما عبّر الفانز عن سعادتهم بحصولها على جائزة أفضل فنانة، وعلق العديد من المتابعين وكتبوا “تستحقين التكريم”.