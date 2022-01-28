دينا الشربيني تتعرض لموقف كوميدي.. وعن ترشيحها لجائزة: "مخدتش ولا جايزة بحياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

علقت الفنانة دينا الشربيني على موقف كوميدي كشفته الفنانة ياسمين رئيس، أثناء تواجدهما على الطائرة إذ قامت الأولى بوضع "المانيكير- طلاء الأظافر" على الطائرة بسبب ضيق الوقت.

وسألها المذيع أثناء حضور حفل توزيع جوائز joy awards عن سبب ارتدائها "جوانتي" رغم حرصها على وضع المانيكير، لترد ضاحكة "ياسمين فضحتني كنت جاية من التصوير مش نايمة، ولما جيت مكنتش اعرف اني هلبس كده".

وعن رأيها في الحفل، قالت: "بجد فخورة جدا باللي بيحصل، جيت اول دورة وكل مرة فيه تطور كإن فات سنين وهو مفاتش وقت كتير، مبسوطة واستقبال الناس حلو أوي"، تعليقا على ترشيحها لجائزة في الحفل: "إحساس حلو اوي انا أصلا جوائز قليلة اوي اللي قالولي اني مترشحة ليها ومخدتش ولا جائزة في حياتي".

وكشفت تفاصيل مسلسل "المشوار" الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان ومن المقرر عرضه في رمضان 2022، قائلة "مسلسل حلو اوي قصته حلوة يا رب يعجب الناس، مسلسل متعب وفيه سفر كتير ودي تالت حاجة ليا مع محمد ياسين، بحبه جدا والشغل معاه ممتع".