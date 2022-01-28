متفوقا على السقا وبيومي.. فوز هنيدي بجائزة أفضل ممثل في joy awards بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز الفنان محمد هنيدي بجائزة أفضل ممثل سينمائي من حفل توزيع جوائز joy awards الذي أقيم مساء الخميس 27 يناير في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت الجائزة الفنانة نيللي كريم، التي قالت في كلمتها: "مبسوطة أوي بوجودي النهاردة، متأثرة بكل المكرمين اللي طلعوا على خشبة المسرح كلامهم مسني وحسيت اد ايه المهرجان ده مهم بجد سعيدة".

وتابعت "الأعمال اللي بيبدعوا فيها الممثلين بتتكلم عنهم وده اللي بيخلي الجمهور يرشحهم ويدعمهم ويحبهم لجائزة أفضل ممثل سينمائي، النجوم المرشحون النهاردة، هم: أحمد السقا عن فيلم 200 جنيه، بيومي فؤاد عن فيلم وقفة رجالة، كريم عبدالعزيز عن دوره في فيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)، محمد هنيدي (الإنس والنمس)، وفاز بالجائزة الفنان محمد هنيدي".

وقال هنيدي عقب تسلمه التكريم "المسرح ده اتبنى وأنا هنا وفتحت بيه موسم الرياض بالمسرحية، عايز أقول كلام كتير كل زمايلي قالوه عن النهضة اللي حاصلة في المملكة العربية السعودية، النهضة الثقافية الكبيرة والفنية اللي بتعود في النهاية على العالم العربي كله بدليل النجوم الكبار اللي موجودين هنا النهاردة".

ووصف القائمون والعاملون في موسم الرياض بخلية النحل، مضيفا "شفتها بعيني مكانوش بيناموا على رأسهم معالي المستشار تركي آل الشيخ شكرا على الجائزة وبهديها بشكل عام لجمهوري الحبيب وبشكل خاص لأسرتي وأولادي ومراتي".

جدير بالذكر أن الحفل يشهد حضور نجوم من مختلف أنحاء العالم، بينهم: جون ترافولتا، كاظم الساهر، ليلى علوي، إليسا، وليد توفيق، هاني شاكر، محمد سعد، نانسي عجرم، نادين نسيب نجيم.