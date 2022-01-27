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بطريقة كوميدية.. محمد هنيدي يحتفل بتأهل المنتخب لدور الـ 8

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان محمد هنيدي، بتأهل منتخبنا الوطني لدور الـ 8، ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون حاليا.

ونشر "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة من مشهد بفيلمه الشهير "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، كُتب عليه: "باركوا لأخوكم أبو جبل".

فيما علق محمد هنيدي على الصورة قائلا: "عاش يابو جبل"، وحازت الصورة التي نشرها النجم الكوميدي على تفاعل جمهوره ومحبيه.

وواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب كوت ديفوار على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا ضمن منافسات دور الـ16 لأمم إفريقيا، وانتهت المباراة بفوز مصر بضربات الحظ الترجيحية.

وبهذا الفوز يلتقي المنتخب الوطني المصري، نظيره منتخب المغرب في دور الثمانية وربع نهائي البطولة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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