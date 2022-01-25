التعليق الأول ل ” منى زكي ” بعد أزمة فيلم أصحاب ولا أعز

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يناير 2022 06:57 مساءً - نشرت الفنانة ” منى زكي ” منشورا لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري تضمن دعاء إلى الله والذي اعتبره المتابعون التعليق الأول لها على خلفية الهجوم التي تعرضت له مؤخرا لمشاركتها في فيلم ” أصحاب ولا أعز ” .

وجاء في نص المنشور : ” اللهم امنحنا في هذا اليوم من رحمتك وفضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا وتنفس به كروبنا وتغفر به ذنوبنا يا رب العالمين ” .

وتابعت في منشور آخر : ” يا رب لا تجعلني ثقيلا على قلب أحد وابعدني عن من يتمنى بعدي ومن يؤذيني ولا يتمنى الخير لي ولو كان أحب عبادك لقلبي ” .

كما شاركت الفنانة منى زكي متابعيها بنشر عدد من ردود الأفعال والإشادات التي تلقتها من جانب زملائها وجمهورها على دورها وشخصيتها بالفيلم بالإضافة إلى رسائل الحب والدعم .

يذكر أن الفنانة منى زكي كانت قد أحدثت ضجة واسعة بسبب مشهد لها بفيلم أصحاب ولا أعز ظهرت به وهي تخلع ملابسها الداخلية التحتية وهو ما وصفه الجمهور بأنه مشهد جرئ وخادش للحياء ولم يعتادوا على تقديمها مثل هذه الأدوار .. كما اتهمت بالترويج للمثلية .