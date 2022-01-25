رابح صقر يمر باكتئاب شديد ويطلب من الجمهور الدعاء له

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يناير 2022 02:57 مساءً - كشف الفنان السعودي ” رابح صقر ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعمليات جراحية في الفترة الأخيرة .

فأشار رابح صقر إلى مروره بحالة اكتئاب شديدة وأنه يخضع حاليا إلى مرحلة التأهيل التي يعتبرها أصعب من مرحلة العمليات على حد قوله مطالبا الجمهور بالدعاء له .

وقال رابح صقر في تغريدته : ” صباح الخير .. حبيت أشكر جمهوري الحبيب .. أنا أمر بمرحلة تأهيل وهذه أصعب من مرحلة العمليات ” .

وتابع : ” وقوفكم معي في هذه المرحله تفيدني وتهمني لأني أمر باكتئاب شديد وهذا أمر طبيعي بعد العمليات ” .

وأضاف : ” أتمنى أتخطى هالمرحلة، وقفتكم معي، ولا أحتاج الناس السلبية اللي مايراعون ظروف الناس ” .

يذكر أن الفنان رابح صقر كان قد أجرى في ديسمبر الماضي عملية قسطرة ثانية في القلب .. كما أعلن في وقت سابق أن سبب ابتعاده عن الحفلات يرجع إلى ظروفه الصحية .