نبيل الحلفاوي عن "أصحاب ولا أعز": المتلقي له أن يرحب أو يرفض أو يستنكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على الضجة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فيلم "أصحاب ولا أعز".

وكتب: "أصحاب ولا أعز، كامل احترامي لكل الآراء، هي الحق الطبيعي للمتلقي الذي ينتهي إليه الأمر، له أن يرحب ويشيد أو يرفض ويستنكر أو حتى يقاطع من وما يشاء".

وتابع: "أما الانحدار إلى مستنقع التجريح الشخصي والخوض في الأعراض والبذاءات التي تقع تحت طائلة القانون فهو ما يرفضه كل إنسان سوي وكل مجتمع سليم".

فيلم "أصحاب ولا أعز" أثار ضجة كبيرة بعد عرضه منذ أيام على منصة نتفليكس، بسبب ما وصفه بعض رواد السوشيال ميديا بالمحتوى الصادم، كما طالب البعض باتخاذ إجراء تجاه الفنانة منى زكي بطلة العمل.