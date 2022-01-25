العراقية نور ستارز: أحلى شي الدورة الشهرية… شاهد رد فعل الشباب على هذا التصريح!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يناير 2022 12:50 صباحاً - صدمت اليوتيوبر العراقية نور نعيم المشهورة باسم “نور ستارز”، المتابعين بحديثها الجريء عن الدورة الشهرية، أمام مجموعة من الشباب كانوا معها في سيارتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه اليوتيوبر العراقية، وهي تقود سيارتها بينما تُقل معها ثلاثة شبان وتقول لهم: ”شو بها الدورة الشهرية.. أحلى شي بالحياة الدورة الشهرية“، فيما يقوم الشبان بالصراخ وتغطية وجوههم، لتستمر نور بالحديث عن الأمر، مؤكدةً لهم أنه لولا الدورة الشهرية لما جئتم لهذه الحياة.

هذا المقطع القصير والذي اجتزئ من فيديو لها كانت قد نشرته قبل شهرٍ ونصف الشهر، عبر قناتها على يوتيوب تحت عنوان ”اشتريت لامبورجيني وحولتها تكسي“، أثار الكثير من التفاعل؛ إذ علقت الصفحة التي أعادت نشره بالقول: ”معقول هيك محتوى بتابعوه الملايين؟ وين وصلنا؟“.

وفي حين شكل الفيديو صدمة للكثيرين غير ان البعض الاخر تساءلوا عن سبب اعتبار الحديث عن الدورة الشهرية من المحرمات حيث جاء في بعض التعليقات: “الدورة الشهرية عيب ؟” و “والله زمن نستحي من شي خلقه الله النه شنو العيب بالموضوع مدافتهم !!!!!”.

يذكر ان نور ستارز لديها مقطع فيديو على قناتها على اليوتيوب تحت عنوان “روتيني للدورة الشهرية بالتفصيل” حقق حوالي سبعة ملايين مشاهدة.