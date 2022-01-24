بسبب حلا شيحة.. تطورات النزاع بين معز مسعود وطارق الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

إلى أين وصل النزاع القضائي بين الداعية معز مسعود وزوجته الفنانة حلا شيحة، مع الناقد الفني طارق الشناوي؟، وإذا حدث بعد إصدار محكمة جنح أكتوبر حكمها بتغريم "الشناوي" بتهمة سب وقذف "مسعود" و"حلا".

الخبير القانوني حسام لطفي "محامي الناقد طارق الشناوي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "تم الطعن على الحكم الصادر في ديسمبر الماضي، وتم سداد الرسوم المقررة ".

وأضاف: "من المقرر عقد جلسة النظر في الطعن، يوم 9 فبراير المقبل".