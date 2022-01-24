بسبب حلا شيحة.. تطورات النزاع بين معز مسعود وطارق الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
إلى أين وصل النزاع القضائي بين الداعية معز مسعود وزوجته الفنانة حلا شيحة، مع الناقد الفني طارق الشناوي؟، وإذا حدث بعد إصدار محكمة جنح أكتوبر حكمها بتغريم "الشناوي" بتهمة سب وقذف "مسعود" و"حلا".
الخبير القانوني حسام لطفي "محامي الناقد طارق الشناوي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "تم الطعن على الحكم الصادر في ديسمبر الماضي، وتم سداد الرسوم المقررة ".
وأضاف: "من المقرر عقد جلسة النظر في الطعن، يوم 9 فبراير المقبل".
وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، في ديسمبر الماضي، حكما بتغريم الناقد الفني طارق الشناوي، والإعلامية رغدة شلهوب، مقدمة برنامج "نص الكلام"، مبلغ 15 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة سبّ وقذف معز مسعود، الداعية الشاب، وزوجته حلا شيحة، ودفع 100 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.
الداعية والمنتج الفني معز مسعود، أعلن في أغسطس الماضي عن مقاضاته الناقد الفني طارق الشناوي، بعد تصريحاته عنه وزوجته الفنانة حلا شيحة خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" عبر قناة "النهار".
وكتب مسعود، عبر حسابه على موقع "تويتر": "طارق الشناوي.. تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".