الجزء الرابع من فيلم The Matrix يحقق أرباحاً بـ 141 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 04:11 مساءً - منذ ساعتين

حقق الجزء الرابع من سلسلة The Matrix الذى طرح تحت اسم The Matrix Resurrections إيرادات وصلت إلى 141 مليونًا و 80 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 22 ديسمبر من العام الماضي 2021، بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم The Matrix Resurrections بين 36 مليونًا و 280 الف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 104 ملايين و 800 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، العمل من إنتاج شركةWarner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و28 دقيقة.

فيلم The Matrix 4 الجديد، يقوم ببطولته النجم العالمي كيانو ريفز كاري آن موس ، وجادا بينكيت سميث ، ويحيى عبد المتين الثانى، وبريانكا شوبرا جوناس ، وجوناثان جروف ، ونيل. باتريك هاريس.

وبالرغم من مرور حوالي 19 عاما على طرح الجزء الأخير من سلسلة أفلام الأكشن والخيال The Matrix للنجم العالمي كيانو ريفز، إلا أن الفيلم ما زال يتمتع بشهرة كبيرة جداً وسط الساحة السينمائية، لتحقيقه نقلة نوعية في بداية الألفية الثانية من حيث المعالجات البصرية والحبكة الخاصة بالمصفوفة، لتعود من جديد السلسلة بالملامح الأولى للجزء الرابع المقرر عرضه في ديسمبر الجاري.

وحصل فيلم “The Matrix” على جوائز أوسكار لأفضل مونتاج سينمائى، وأفضل مونتاج صوتى، ومؤثرات صوتية، وحصل الفيلم أيضًا على جوائز Saturn Award لأفضل فيلم للخيال العلمى، وأفضل إخراج، وجوائز BAFTA Award لأفضل صوت، وأفضل إنجاز فى مجال المؤثرات البصرية الخاصة؛ وذلك بالإضافة إلى ترشيحه لجوائز أفضل تصوير سينمائى، وأفضل إنتاج.